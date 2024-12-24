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Более 97% продукции, успешно прошедшей фитосанитарный контроль на территории Кузбасса, поступило из стран Таможенного Союза

В течение 2024 года при ввозе на территорию Кемеровской области – Кузбасса инспекторы Россельхознадзора проконтролировали партии с подкарантинной продукцией общим весом 8 235 т.

Так, из Казахстана ввезено 7 258 т грузов, номенклатуру которых составили лук репчатый, томаты, редька, морковь, капуста, арбузы, дыни, мука из пшеницы твердых сортов. Также из Республики в регион в объеме 220 т ввезены семена подсолнечника, поставки которых в 2023 году не осуществлялись.

Из Киргизии импортировано 394 т плодоовощной продукции (ягоды свежие, перец, сливы, персики, груши, лук репчатый и т.д.).

Импорт солода из Республики Беларусь составил 132 т – это в 2 раза больше чем за аналогичный период 2023 года.

Еще 231 т продукции, требующей прохождения фитосанитарного контроля, поступила на склад временного хранения – это партии из Франции с посадочным материалом — луком-севком.

Отсутствие карантинных объектов в поступившей продукции стало основанием для оформления 377 актов карантинного фитосанитарного контроля.

Общество
kuzbassnews.ru
24/12/2024
Общество
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