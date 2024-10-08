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Бойцы спецназа Росгвардии продемонстрировали боевое мастерство на военно-тактической игре в Кузбассе

В пригороде Кемерова состоялась масштабная военно-тактическая игра, в которой приняли участие более 300 страйкболистов со всей Сибири. Особую роль в проведении мероприятия сыграли бойцы отряда специального назначения «Кузбасс» Росгвардии, предоставившие участникам практическую помощь и активно участвовавшие в игре.

Военнослужащие Росгвардии продемонстрировали свои навыки, используя колесную бронированную технику, которая участвовала в штурмах укрепленных позиций, обеспечивала переброску подразделений и эвакуацию «раненых». Участники игры получили возможность погрузиться в атмосферу боевых действий, дополненную реалистичной имитацией огневых контактов и постановкой различных задач, включая штурмы зданий, уничтожение средств ПВО и спасательные операции.

Для участников это было не только захватывающее погружение в военную обстановку, но и уникальная возможность пообщаться со спецназовцами. Кроме того, многие из участников могли рассмотреть для себя возможность военной службы по контракту, получив информацию из первых рук.

Организация мероприятия была высоко оценена страйкболистами, которые выразили признательность бойцам Росгвардии за помощь в проведении военно-тактической игры. 

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/10/2024
Спорт
Кемерово
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