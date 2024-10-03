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Централизованная охрана школьных автобусов и другие меры безопасности обсудили в Кемерове

В Кемерове состоялось совещание по вопросам безопасности образовательных учреждений с участием представителей Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу и Министерства образования региона. В ходе видеоконференции обсуждались актуальные вопросы, касающиеся охраны объектов образования.

Одной из ключевых тем стало качество услуг, предоставляемых частными охранными организациями (ЧОО). Представители Росгвардии отметили, что некоторые недобросовестные ЧОО существенно занижают стоимость контрактов, что зачастую приводит к ухудшению качества охраны и нарушениям законодательства. Росгвардия настоятельно рекомендовала администрациям школ при закупке охранных услуг учитывать расчёт минимальной цены контракта в соответствии с приказом Росгвардии от 15 февраля 2021 года № 45, а также тщательно контролировать исполнение охранными организациями договорных обязательств. В случае систематических нарушений следует передавать информацию в Федеральную антимонопольную службу для внесения таких компаний в реестр недобросовестных поставщиков, чтобы исключить их из дальнейших торгов.

В качестве дополнительной меры по обеспечению безопасности обсуждалась возможность централизованной охраны школьных автобусов с использованием системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит в реальном времени контролировать местоположение и состояние транспортных средств, а также передавать информацию ближайшему экипажу Росгвардии для оперативного реагирования на угрозы.

Кроме этого на совещании подчеркнули недопустимость отключения турникетов, систем контроля доступа и арочных металлодетекторов в образовательных учреждениях, а в случае выявления грубых нарушений лицензионных требований ЧОО следует уведомлять Росгвардию для проведения внеплановых проверок в соответствии с законодательством в сфере частной охранной деятельности.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
03/10/2024
Общество
Кемерово
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