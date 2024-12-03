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День Неизвестного Солдата отметили в Тяжинском округе

В поселке Тяжинский состоялся митинг, посвященный памятной дате. На площади Победы собрались представители общественности, школьники, студенты и сотрудники Тяжинского агропромышленного техникума. В митинге приняли участие глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин.
После возложения цветов к мемориалу, минутой молчания почтили память соотечественников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и в ходе вооруженных локальных конфликтов.
Специалисты сельских учреждений культуры клубного типа Тяжинского округа провели информационные часы, митинги, патриотические акции, часы памяти и возложили цветы к памятникам погибшим воинам-землякам.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

Культура
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kuzbassnews.ru
03/12/2024
Культура
Общество
Тяжин
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