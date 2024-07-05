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День открытых дверей прошел в Тяжинском агропромышленном техникуме

Ребята и их родители получили уникальную возможность познакомиться с учебным заведением. Будущие студенты задавали преподавателям интересующие их вопросы. Ребятам подробно рассказали об образовательных программах, условиях приема и обучения в техникуме.
Особенно ярким моментом дня стал мастер-класс «Северная Берегиня». Ребята не только своими руками создали уникальные сувениры, но и узнали много нового о народных традициях и декоративно-прикладном искусстве.
День открытых дверей состоялся в Тяжинском агропромышленном техникуме в рамках региональных профориентационных мероприятий, инклюзивных смен «ПРОФканикулы - лето 2024».

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/07/2024
Образование
Тяжин
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