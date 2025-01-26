День российского студенчества отметили в Тяжинском округе

В образовательных организациях муниципалитета прошли тематические беседы. В Тяжинской средней школе № 2 на встречу с учащимися 10, 11-х классов пришли выпускницы 2024 года – студентка Уфимского университета науки и технологии Вероника Зинатулина и студентка Кемеровского государственного университета Елена Ковалева.

В Тяжинском агропромышленном техникуме для первокурсников прошла праздничная конкурсная программа «Содружество талантов». Для всех собравшихся прозвучало видеопоздравление министра образования Кузбасса Софьи Юрьевны Балакиревой.

Затем ребята приняли участие в музыкальных и танцевальных конкурсах. Студенты угадывали песни, собирали слова из букв и даже узнавали, кем являются в душе. Кульминацией программы стало исполнение песни, составленной из различных имен.

Участники вокальной студии «Акцент» техникума подарили ребятам свои музыкальные композиции. Ведущей мероприятия выступила режиссер Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» Ольга Викторовна Петракова.

Студенты-волонтеры местной организации «Союза Молодежи Кузбасса» организовали для студентов и преподавателей Тяжинского агропромышленного техникума «Занимательную перемену», приуроченную ко Дню российского студенчества и 50-летию учебного заведения. Участники «сражались» в настольные игры – уно, дженга, шахматы. Особой популярностью пользовалась игра с мемами, в ходе которой студенты и преподаватели разыгрывали забавные ситуации из своей жизни, подбирая к ним подходящие образы.

В окружном центре в честь Дня российского студенчества состоялась поздравительная акция «Ликуй, студент! Перезагрузка!». На улицах поселка специалисты Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова предлагали молодым людям поучаствовать в увлекательной «перемене». За ответы участники получали мини-подарки. Ребята вспомнили историю возникновения праздника и его традиции, а также поговорки об учебе. Всем участникам акции организаторы вручили поздравительные листовки.

В Итатском городском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности открылась информационно-познавательная выставка «День российского студенчества. Татьянин день». В Тяжинском центре национальных культур состоялась развлекательная программа для студентов Тяжинского агропромышленного техникума «Эй, студент, лови момент!».

Фото: Тяжинский ДК «Юбилейный»