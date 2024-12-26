Денис Ильин избран на пост главы города Новокузнецка

Сегодня на XIX заседании Новокузнецкий городской Совет народных депутатов избрал главу города Новокузнецка.

На должность Главы города претендовали четыре кандидата.

По итогам голосования большинство голосов получил Денис Ильин (28 голосов). Всего голосовало 33 депутата.

Ильин Денис Павлович родился 01.06.1980 г. в пос. Каменный Крапивинского района Кемеровской обл.

С ноября 2021 г. по январь 2023 г. являлся заместителем председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу), с января 2023 г. по ноябрь 2024 г. - заместителем председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий).

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса