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"Домино": из Кузбасса в Краснодар

Какое отношение детский хореографический ансамбль «Домино», созданный в 2007 году в  Краснодаре имеет к Кемерово? А то, что руководитель этого ансамбля Юлия Плотникова – сибирячка, родилась и выросла в Кемерово.

Затем переехала в Краснодар, танцевала в коллективе Кубанского Казачьего хора, а потом нашла себя в работе с детьми. Образцовый хореографический ансамбль «Домино» уже семнадцатый год воспитывает юные дарования на танцевальном поприще. Некоторые дети связывают с танцем свою жизнь и продолжают обучение в хореографических училищах и творческих ВУЗах, а потом служат в известных танцевальных коллективах, например, таких как шоу-театр «Премьера».  А некоторые выпускники, как и Юлия Юрьевна, нашли себя в преподавании и работают с детьми. 

Прошедший год был успешным для коллектива, ребята стали трижды лауреатами 1 и 2 степени 9го международного фестиваля-конкурса «Полифония сердец»; Лауреатом 1 степени и Трехкратными лауреатами  второй степени  Открытого краевого конкурса-фестиваля «Детство. Творчество. Талант»; Двукратными Лауреатами 1 степени 3 международного  хореографического фестиваля-конкурса «Дорогой танца»;  окружного этапа  городского фестиваля-конкурса «Песня в солдатской шинели»;  Трехкратными лауреатами 1 степени и двукратными лауреатами 2 степени 6 международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Поколение талантов»; Лауреатами 1 степени краевого конкурса «Кубанский казачок»; получили дипломы 2 и 3 степени на зональных турах краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся хореографических отделений ДШИ г. Краснодара; Дипломантами 3 степени конкурса народного танца «Краснодарские выкрутасы»; Диплом Гран-при школьного тура краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся хореографических отделений ДШИ города Краснодара и тд.

Так же множество концертов и выступлений на площадках города и края за этот год собрали в свою танцевальную  копилку ребята. 

 

Фото: Петрова Ю. А.

   

Культура
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kuzbassnews.ru
29/01/2024
Культура
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