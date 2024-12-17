Дорожки безопасности в детском саду

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в открытом занятии по правилам дорожного движения в детском саду №259 Орджоникидзевского района.

Ребята рассказывали о том, какие существуют пешеходные переходы и как правильно переходить проезжую часть. Обыграли различные ситуации на пешеходном переходе. Обсудили, чем различается пешеходный и транспортный светофоры, какие дорожные знаки указывают на безопасное место перехода проезжей части.

Также полицейские показали, где нужно носить светоотражатели, что бы стать заметнее в темное время суток. В конце мероприятия юным участникам дорожного движения вручили подарки виде световозвращателей, которые ребята будут носить на своей верхней одежде, чем обезопасят себя на наших дорогах.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области