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Дорожки безопасности в детском саду

Сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка приняли участие в открытом занятии по правилам дорожного движения в детском саду №259 Орджоникидзевского района.

Ребята рассказывали о том, какие существуют пешеходные переходы и как правильно переходить проезжую часть. Обыграли различные ситуации на пешеходном переходе. Обсудили, чем различается пешеходный и транспортный светофоры, какие дорожные знаки указывают на безопасное место перехода проезжей части.

Также полицейские показали, где нужно носить светоотражатели, что бы стать заметнее в темное время суток. В конце мероприятия юным участникам дорожного движения вручили подарки виде световозвращателей, которые ребята будут носить на своей верхней одежде, чем обезопасят себя на наших дорогах.

 

 

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/12/2024
Общество
Новокузнецк
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