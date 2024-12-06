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Единый день вручения жилищных сертификатов прошел в Кузбассе

Акция по вручению жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе участникам специальной военной операции состоялась по инициативе губернатора Кузбасса Ильи Владимировича Середюка.
В Тяжинском округе в торжественной обстановке вручили сертификаты для приобретения жилья детям-сиротам. Их получили 15 ребят. Только за этот год в Тяжинском округе вручено 52 сертификата, а за весь период действия программы с 2022 года – 89.
В зале также присутствовали и те, кто стал собственником жилья в новом многоквартирном доме, построенном в поселке Тяжинский по улице Чехова, 35. Дом возведен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ключи от новых квартир получили 36 льготников (34 сироты, одна семья инвалида и одна многодетная семья).
В квартирах выполнена отделка под ключ: установлены пластиковые окна, межкомнатные двери, натяжные потолки, современная система противопожарной сигнализации. Жилье оборудовано электроплитами и водонагревателями. Возле дома обустроены пешеходные зоны, уложена плитка. Также организованы парковочные места для велосипедов и автомобилей. Вблизи дома находятся магазин, автобусная остановка и школа.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/12/2024
Общество
Тяжин
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