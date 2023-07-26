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Экологи ЕВРАЗ ЗСМК выпустили в Томь мальков ценного вида рыб

Экологи ЕВРАЗ ЗСМК выпустили в реку Томь Обь-Иртышского водного бассейна более 15 тыс. мальков нельмы. Акция направлена на сохранение и пополнение запасов водных биологических ресурсов рек Сибири. На ее реализацию комбинат направил 630 тыс. рублей.

Молодь вырастили в специальном водохранилище на Томском научно-производственном рыбоводном комплексе, где созданы условия, максимально приближенные к тем, в которых обитает нельма. Такой подход позволяет обеспечить высокую выживаемость молоди в естественной среде обитания. Когда мальки достигают граммового веса, специалисты предприятия выпускают их в реку.

Нельма – это ценная рыба семейства лососевых. Ее мальки могут вырасти до 120 сантиметров в длину, достичь массы 30-40 килограммов и прожить в Томи до 25 лет. Несмотря на ограничения ловли этой рыбы, ее численность в последние годы значительно уменьшилась. Поэтому усилия экологов направлены на восстановление ее популяции в сибирских реках.

Улучшение экологической обстановки на территории деятельности предприятия – значимое направление работы ЕВРАЗ ЗСМК. На комбинате реализуется масштабная экологическая программа, которая включает в себя водоохранные действия, в том числе строительство очистных сооружений. Также реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение объемов сброса сточных вод.  Только за последние два года общие затраты на водоохранные мероприятия составили более 2 млрд рублей.

 Фото: Региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»

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kuzbassnews.ru
26/07/2023
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