В Кузбассе представители Россельхознадзора приняли участие в совещании по повышению эффективности выявления и ликвидации свалок

8 ноября 2024 года в Кемерово состоялось межведомственное совещание по вопросу выявления и ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципальных образований.

На встрече, инициированной министром природных ресурсов и экологии Кузбасса Олегом Ивлевым, приняли участие представители Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора — заместитель руководителя Марина Язькова и заместитель начальника отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Камынина Надежда.

В ходе обсуждения проблемных вопросов, связанных с ликвидацией несанкционированных свалок, были приведены данные анализа динамики выявления и ликвидации свалок в разрезе муниципальных образований.

Вместе с тем, отмечена важность не только выявления нарушений и принятия мер по их устранению, но и введение таких земель в сельскохозяйственный оборот. Так, участниками было отмечено, что в 2024 году после ликвидации несанкционированных свалок в сельскохозяйственный оборот введены земли совокупной площадью 7,5 га. Это 60% от площади земель сельскохозяйственного назначения, на которых в 2024 году ликвидировано захламление благодаря действиям специалистов Россельхознадзора.

В завершение совещания отмечено, что уполномоченные органы должны регулярно держать ситуацию по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на контроле и, в первую очередь, в целях достижения и сохранения в регионе положительного уровня показателя «Качество окружающей среды».