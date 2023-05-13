Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Этим летом в Кузбассе модернизируют 10 школьных столовых

Капитальный ремонт с полным переоснащением в школьных столовых Кузбасса проводят по региональной программе «Вкусная перемена», инициированной губернатором Сергеем Цивилевым. В прошлом году провели реновацию 16 школьных пищеблоков, этим летом обновят еще 10.

В среднем на ремонт и переоснащение одной школьной столовой из регионального бюджета выделяется по 7 млн рублей. Дополнительные средства, в зависимости от объема реконструкции пищеблоков и расположенных рядом с ним помещений, выделяют муниципалитет и спонсоры.

В рамках программы «Вкусная перемена» в школьных столовых меняют все коммуникации, окна, двери, ремонтируют помещения в соответствии с утвержденным брендбуком. Полностью меняют все оборудование «под ключ» и закупают новый инвентарь (всего более 400 позиций): пароконвектоматы, котлы, 4-х и 6-конфорочные плиты, холодильные камеры, посудомоечные машины, линии раздачи, столы и стулья для обеденных зон, устанавливаются питьевые фонтанчики.

В 2023 году на конкурсной основе определены 10 школьных пищеблоков, которые вошли в проект. Летом новые пищеблоки получат: школа № 11 Прокопьевска, Итатская школа Тяжинского округа, школа № 8 Юрги, Зимниковская школа Юргинского округа, Моховская школа Беловского округа, Урская школа Гурьевского округа, школа № 2 Мысков, Тарасовская школа Промышленновского округа, школа № 2 Тайги и Рассветская школа Топкинского округа.

Уже полностью подготовлены и утверждены проекты реновации. Составлен перечень материалов, оборудования и мебели, чтобы строители могли приступить к работам с началом летних каникул и сдать объекты к 1 сентября.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Образование
Топ
Белово
Гурьевск
Мыски
Промышленная
Тайга
Топки
Тяжин
Юрга
kuzbassnews.ru
13/05/2023
Образование
Топ
Белово
Гурьевск
Мыски
Промышленная
Тайга
Топки
Тяжин
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus