Этим летом в Кузбассе модернизируют 10 школьных столовых

Капитальный ремонт с полным переоснащением в школьных столовых Кузбасса проводят по региональной программе «Вкусная перемена», инициированной губернатором Сергеем Цивилевым. В прошлом году провели реновацию 16 школьных пищеблоков, этим летом обновят еще 10.

В среднем на ремонт и переоснащение одной школьной столовой из регионального бюджета выделяется по 7 млн рублей. Дополнительные средства, в зависимости от объема реконструкции пищеблоков и расположенных рядом с ним помещений, выделяют муниципалитет и спонсоры.



В рамках программы «Вкусная перемена» в школьных столовых меняют все коммуникации, окна, двери, ремонтируют помещения в соответствии с утвержденным брендбуком. Полностью меняют все оборудование «под ключ» и закупают новый инвентарь (всего более 400 позиций): пароконвектоматы, котлы, 4-х и 6-конфорочные плиты, холодильные камеры, посудомоечные машины, линии раздачи, столы и стулья для обеденных зон, устанавливаются питьевые фонтанчики.



В 2023 году на конкурсной основе определены 10 школьных пищеблоков, которые вошли в проект. Летом новые пищеблоки получат: школа № 11 Прокопьевска, Итатская школа Тяжинского округа, школа № 8 Юрги, Зимниковская школа Юргинского округа, Моховская школа Беловского округа, Урская школа Гурьевского округа, школа № 2 Мысков, Тарасовская школа Промышленновского округа, школа № 2 Тайги и Рассветская школа Топкинского округа.



Уже полностью подготовлены и утверждены проекты реновации. Составлен перечень материалов, оборудования и мебели, чтобы строители могли приступить к работам с началом летних каникул и сдать объекты к 1 сентября.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса