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Фестиваль-эксперимент «Чивилихинский март» стартовал в Мариинске

В культурно-досуговом центре «Юбилейный» гостей поприветствовали глава Мариинского округа Александр Анатольевич Кривцов и эксперты литературного фестиваля.
«Чивилихинский март» – это площадка для экспериментов и дискуссий. Уже третий год в Мариинске собираются литераторы, краеведы, журналисты, художники, искусствоведы, поклонники творчества Владимира Алексеевича Чивилихина.
Два фестивальных дня пройдут на различных площадках города. Гостей ждут выставки, экскурсии, литературные программы, квизы и многое другое. В этом году участниками фестиваля станут более 4 тысяч человек. Его география обширна, приедут не только представители кузбасских городов, но также и ценители литературного слова из Республики Беларусь, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Вологодской области, Канска, Томска, Мурманска и Рыбинска.
В первый день фестиваля-эксперимента состоялись литературный форум «От идеи до читателя» и медиа-практикум «Школа журналистов», действовали площадки «Литературный туризм: новые идеи и успешные практики» и «Арт-союз: от слова к линии и цвету».
Виртуально-концертный зал детской музыкальной школы № 22 в рамках фестиваля-эксперимента представил уникальную литературно-музыкальную композицию. В программе трансляция Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича, фрагменты из фильма «Блокадный Ленинград» и чтение произведений Владимира Чивилихина. Все желающие получили возможность создать акварельный рисунок, воплощая свои впечатления от увиденного и услышанного.
Студенты Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии Александровны приняли участие в творческом мастер-классе на площадке центра национальных культур и ремесел. Участники своими руками изготовили практичные и оригинальные сувениры-магниты.
В рамках литературного фестиваля «Чивилихинский март» в Мариинском педагогическом колледже проходит XI Межрегиональная научно-практическая конференция (с международным участием), посвященная памяти русского советского писателя В. А. Чивилихина. На защиту было представлено около 170 работ по направлениям: «История России и родного края», «Воспитание патриотизма и духовности» «Язык и литература», «Экология и туризм», «Валеология и здоровый образ жизни», «Педагогика», «Семейное воспитание», «Школьная секция». Для участия в конференции заявки подали исследователи из Кемеровской и Вологодской областей, Новосибирска, Красноярска, Канска, Томска и республики Беларусь.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

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kuzbassnews.ru
21/03/2025
Культура
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