Фестиваль самодеятельного детского и юношеского творчества состоялся в Тяжинском округе

В рамках Года семьи в России и 100-летия Тяжинского района в Акимо-Анненском сельском Доме культуры собрались более 150 юных артистов в возрасте от 10 до 17 лет, из двадцати учреждений муниципалитета. В программе окружного многожанрового фестиваля «Ступень к успеху» – стихотворения, песни, танцевальные номера и театральные представления.

В рамках фестиваля также прошла выставка детского творчества. В экспозициях были представлены работы ребят, занимающихся в кружках декоративно-прикладного искусства.

Участникам фестиваля организаторы вручили Дипломы управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа и сладкие подарки.

Фото: ЦНТиКДД Тяжинского МО