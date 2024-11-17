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Фестиваль самодеятельного детского и юношеского творчества состоялся в Тяжинском округе

В рамках Года семьи в России и 100-летия Тяжинского района в Акимо-Анненском сельском Доме культуры собрались более 150 юных артистов в возрасте от 10 до 17 лет, из двадцати учреждений  муниципалитета. В программе окружного многожанрового фестиваля «Ступень к успеху» – стихотворения, песни, танцевальные номера и театральные представления.
В рамках фестиваля также прошла выставка детского творчества. В экспозициях были представлены работы ребят, занимающихся в кружках декоративно-прикладного искусства.
Участникам фестиваля организаторы вручили Дипломы управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа и сладкие подарки.

Фото: ЦНТиКДД Тяжинского МО

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/11/2024
Культура
Тяжин
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