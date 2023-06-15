Глава сельского поселения в Кузбассе оштрафован на 40 тысяч рублей за фиктивное трудоустройство знакомого

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, начальник одного из территориальных управлений администрации Мариинского муниципального округа периодически фиктивно устраивал на работу своего знакомого на должность водителя. При этом он вносил в официальные документы заведомо ложные сведения, совершив тем самым служебный подлог. Однако при рассмотрении дела в суде были установлены обстоятельства, позволившие освободить подсудимого от уголовной ответственности с назначением ему меры уголовно-правового характера – судебного штрафа.

Из материалов уголовного дела следует, что начальник Большеантибесского территориального управления администрации Мариинского муниципального округа (ранее занимая должность главы Большеантибесского сельского поселения), в 2019 году предложил своему знакомому фиктивно устроиться на работу в сельскую администрацию. Знакомый согласился, передав копии своих личных документов. После этого подсудимый внёс в официальные кадровые документы ложные сведения о трудоустройстве мужчины и вносил в табели учёта рабочего времени ложную информацию о его выходе на работу, на основании которых на банковскую карту фиктивно устроенного водителя начислялась заработная плата.

Таким образом, подсудимый периодически оформлял знакомого водителем, а потом увольнял его в периоды с августа по ноябрь 2019 года, с июня по август 2021 года и с декабря 2021 года по январь 2022 года. За почти девять месяцев фиктивного трудоустройства «водителю» было выплачено около 110 тысяч рублей. Позже представителям правоохранительных органов «водитель» пояснял, что полученные деньги отдавал подсудимому, а потом стал утверждать, что тратил их на собственные нужды.

Подсудимый же в ходе предварительного следствия вину в совершении служебного подлога не признавал, согласившись с предъявленным ему обвинением лишь при рассмотрении его уголовного дела в суде. При этом он принял меры к заглаживанию причинённого вреда, перечислив в бюджет Мариинского муниципального округа спонсорской помощи на проведение социальных мероприятий 112 тысяч рублей. Также он приобрёл местному реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями два пылесоса и хозяйственные принадлежности на общую сумму 10 тысяч рублей.

В связи с этим защитником было заявлено ходатайство, поддержанное подсудимым, о прекращении уголовного дела и освобождении его от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Суд установил, что подсудимый впервые привлекается к уголовной ответственности, обвиняется в преступлении небольшой тяжести, ранее не судим и полностью признал вину, раскаявшись в содеянном. Также суд учёл положительные характеристики подсудимого и принятие активных мер, направленных на восстановление нарушенных законных интересов общества и государства, путём пожертвований.

В связи с тем, что все условия для освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные законодательством, были соблюдены, Мариинский городской суд Кемеровской области освободил подсудимого от уголовной ответственности, назначив ему судебный штраф в размере 40 тысяч рублей с его уплатой в срок до 1 сентября 2023 года.

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