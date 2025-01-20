Госавтоинспекция Новокузнецка обращается к водителям с просьбой не затягивать с заменой водительского удостоверения

Госавтоинспекция Новокузнецка обращается к водителям: если срок Вашего водительского удостоверения заканчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, то оно автоматически продляется еще на 3 года. Но затягивать с заменой не стоит. Почти наверняка потом будет большой наплыв желающих быстро поменять документы. Первые водители с этим столкнутся уже в следующем году - это те, у кого срок прав закончился в 2022 году, и кто еще не поменял документ.

Тем, кто это сделать оперативно не сможет, передвигаться будет запрещено. В противном случае – административный штраф за езду без прав. Согласно законодательству, водитель, у которого вышел срок водительского удостоверения, приравнивается к бесправнику и будет привлечен по части 1 статьи 12.7 КРФобАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Санкция статьи: штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Поэтому затягивать с визитом в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции Новокузнецка не нужно. А через сайт госуслуг – www.gosuslugi.ru – можно выбрать удобные день и время.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области