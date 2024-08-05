Грудное вскармливание -польза для матери и ребёнка

В Неделю популяризации грудного вскармливания врачи Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова напомнили пациенткам женских консультаций о пользе и необходимости грудного вскармливания.Как говорят медики, для матери процесс кормления грудью полезен не меньше чем для младенца. О том, почему кормить грудью – важно и полезно для самой женщины и какие мифы существуют вокруг этого процесса, рассказывает заведующая женской консультацией N 1, врач-акушер-гинеколог Юлия Игнатьева.

Раннее прикладывание малыша к груди позволяет как можно раньше заселить его желудочно-кишечный тракт полезными бактериями, которые будут обеспечивать ему иммунитет. Но для матери кормление грудью тоже очень полезно.

«Грудное вскармливание запускает в организме женщины целый спектр гормональных реакций. – рассказывает Юлия Олеговна. – Чем чаще мама прикладывает малыша к груди, тем больше у нее вырабатывается окситоцина, который вызывает сокращение матки. Кроме того, окситоцин влияет на настроение – кормящая женщина чувствует себя более спокойной и счастливой».

Благодаря окситоцину матка активно сокращается и в ней не остается ни сгустков крови, ни частиц эндометрия, то есть уменьшается вероятность возникновения воспалительного процесса. Сокращение матки — важный этап восстановления организма после родов.

Еще один положительный эффект грудного вскармливания для женщины – профилактика раковых заболеваний. По данным исследований, в период лактации половая система находится в состоянии функционального покоя, риски развития онкологических процессов снижаются. То есть чем больше ребенок находится на грудном вскармливании, тем ниже вероятность развития у женщины рака груди и репродуктивной системы.

Кормление грудью для женщины не только полезно, но и более удобно, чем искусственное вскармливание. После установления лактации многие женщины кормят малышей ночью, даже не вставая с постели.

«При грудном вскармливании мама может довольно свободно перемещаться, потому что ей не нужно носить с собой смеси, баночки, воду – она в любом месте по требованию может покормить младенца, не затрачивая дополнительных усилий» – подчеркивает заведующая женской консультацией N 1.

Также многих женщин пугает необходимость соблюдать диету во время грудного вскармливания. Врачи НГКБ M 1 предупреждают, питание кормящей матери должно быть полноценным и разнообразным.

Кроме того, все будущие мамы смогли принять участие в онлайн-занятии.

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото).