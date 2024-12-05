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Хозяйство по разведению КРС в Кузбассе стало одним из победителей Всероссийского конкурса предпринимателей

Глава КФХ из Кемеровской области — Кузбасса стала призёром в номинации «Агробизнес» лиги «Продвинутый предприниматель» в рамках Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», состоявшегося с 9 сентября по 29 ноября в Москве и позволяющего уже на протяжении 14 лет помогает выявлять лучших молодых бизнес-лидеров страны.

На пути к награде Индивидуальный предприниматель Лаптева М.А. на протяжении пяти лет ведет сельскохозяйственную деятельность по разведению крупного рогатого скота молочной направленности на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отмечают, что данный хозяйствующий субъект состоит в Хорриоте – компоненте ФГИС ВетИС, предназначенном для внесения информации о животном, промаркированном в соответствии с ветеринарными правилами, с присвоением животному уникального буквенно-цифрового идентификационного номера, который сохраняется в информационной системе. Такая обязанность для аграриев наступила с 1 сентября 2024 года.

В этой связи ведомство сообщает, что владельцам сельхозживотных и ветеринарным специалистам следует ускорить внесение данных о количестве поголовья в «Хорриот. Для получения более подробной информации на официальном сайте Россельхозназора в разделе «Маркировка и учет животных» размещены нормативные правовые акты, информация об обновлениях в компоненте ФГИС «ВетИС» — «Хорриот» и часто задаваемые вопросы.

Общество
kuzbassnews.ru
05/12/2024
Общество
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