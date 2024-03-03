II региональный фестиваль-конкурс православной культуры «Благовест» стартовал в Кузбассе

В нем принимают участие, как профессионалы, так и любители, исполняющие духовную и православную музыку – артисты учреждений культуры, солисты из числа учащихся и студентов колледжей и вузов, представители духовной семинарии, церковных приходов, воспитанники воскресных школ и православных гимназий, домов творчества и центров дополнительного образования. Это событие объединяет исполнителей и поклонников православного песенно-поэтического творчества Кузбасса.

Цель фестиваля-конкурса православной культуры «Благовест» – развитие и популяризация православной культуры, выявление талантливых авторов и коллективов, сохранение традиционных семейных ценностей и патриотических основ российского общества.

Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, Религиозной организации «Кемеровская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» и Регионального отделения Международной общественной организации «Союз православных женщин» в Кемеровской области – Кузбассе.

Для жителей северной агломерации отборочный тур прошел в городе Кемерово на площадке Дворца культуры «Шахтеров». Конкурсанты представили свое творчество в номинациях «Вокал», «Художественное слово», «Семейное творчество».

Тяжинский муниципальный округ представляла вокальная группа «Русичи» (руководитель Сергей Каплунов) центра национальных культур – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности при поддержке православного прихода Преображенского храма. Коллектив отмечен Диплом I степени в номинации «Вокал».

Финал фестиваля-конкурса «Благовест» будет приурочен ко Дню славянской письменности и культуры.