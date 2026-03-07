Илья Середюк проверил готовность к паводку кемеровских спасателей

В кемеровском управлении по делам ГО и ЧС прошел традиционный смотр готовности сил и средств, которые могут быть задействованы в ликвидации последствий паводка. Губернатор Кузбасса осмотрел технику и специальное оборудование, заслушал доклад о профилактической работе, проводимой в местах возможного подтопления. В случае чрезвычайной ситуации в Кемерове будут задействованы 113 человек личного состава, 13 единиц автомобильной и девять — инженерной техники, семь плавсредств. Система оповещения проверена, экстренные службы полностью укомплектованы и готовы к работе.

«Ситуация в этом году особенная и требует повышенного внимания. Аномально снежная зима привела к тому, что запасы воды в снегу на 60% превышают норму. Это серьезный вызов. Все профильные ведомства — МЧС, муниципальные службы, коммунальщики — уже приведены в режим повышенной готовности. Важно сработать на опережение, чтобы не допустить угрозы жизни и здоровью людей, минимизировать возможный ущерб», — подчеркнул Илья Середюк.

В Кемерове полным ходом идет профилактическая работа: чистка русел рек, укрепление берегов. С улиц и дворов города вывезено более 1,6 млн кубометров снега. Запланированы буровзрывные работы на реке Томь в районе Кузнецкого моста. С 1 апреля заработает онлайн-видеонаблюдение за уровнем воды на Томи — трансляция будет поступать в ЕДДС. Определены потенциально опасные участки, в зоне контроля — 95 домов, где проживают 239 человек. Готовы к развертыванию эвакуационные пункты.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса