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Из Кузбасса под контролем Россельхознадзора отгружены первые партии хвойных деревьев

22 ноября 2024 года в Кемерово специалисты Россельхознадзора провели первые досмотровые мероприятия хвойных деревьев и веток, предназначенных для внутрироссийской и экспортной перевозок.

В отсутствие карантинных объектов на весь объем продукции высокого фитосанитарного риска были оформлены сопроводительные документы.

Так, на одну партию из 100 пихт и 400 пихтовых веток, предназначенную для отправки в Республику Казахстан, были оформлены фитосанитарные сертификаты.

Еще 220 хвойных деревьев отправлены за пределы Кемеровской области в сопровождении карантинного сертификата.

Общество
kuzbassnews.ru
27/11/2024
Общество
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