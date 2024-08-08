Избрана мера пресечения в отношении сотрудницы полиции, обвиняемой в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека

7 августа 2024 года в Мариинский городской суд Кемеровской области поступило ходатайство следователя по ОВД следственного отдела по городу Мариинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника следственного отдела, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 3 августа в вечернее время 41-летняя К., управляя в состоянии опьянения автомобилем «Mitsubishi Lancer», утратила контроль за расположением автомобиля на проезжей части, выехав на обочину. В результате она совершила наезд на идущего по обочине в попутном направлении 73-летнего пешехода с велосипедом. Причинённые пешеходу травматический шок и травма множественной локализации повлекли наступление его смерти на месте происшествия.

7 августа К. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части четвёртой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

По мнению следствия, обвиняемая, находясь на свободе, под тяжестью обвинения и общественного резонанса может скрыться от органов предварительного расследования и суда с целью ухода от уголовной ответственности. При этом, являясь действующим сотрудником полиции, она обладает обширными связями в правоохранительных и иных органах власти, а также в органах здравоохранения, в связи с чем она может угрожать свидетелям и потерпевшему по делу либо иным способом оказывать на них давление.

В судебном заседании потерпевший поддержал ходатайство следователя, поскольку погиб его брат. Пояснил, что к нему никто не обращался с извинениями и желанием загладить причинённый моральный вред.

Обвиняемая в судебном заседании возражала против удовлетворения ходатайства. Пояснила, что осознаёт совершённое преступление, но совершила его не умышленно, а по неосторожности. При этом раскаивается и хочет принять меры к заглаживанию вреда. Не уклоняется от ответственности, поскольку погубила жизнь человека и свою, а также судьбу своего ребёнка. Защитником обвиняемой дополнительно утверждалось, что доводы следователя являются субъективным мнением органа предварительного расследования. Настаивала на избрании обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Однако суд, рассмотрев ходатайство и выслушав как сторону обвинения, так и сторону защиты, пришёл к выводу об обоснованности ходатайства следователя. В числе прочего суд учёл, что до совершения преступления обвиняемая распивала спиртное в общественном месте и высказывалась о том, что она является сотрудником правоохранительных органов, имея власть и вседозволенность. Учёл суд и то, что в течение длительного периода времени обвиняемая расследовала преступления, в том числе предусмотренные статьёй 264 УК РФ, в связи с чем знает тактику и методику расследования данной категории дел.

В результате обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября 2024 года.

На сегодняшний день постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение трёх суток со дня его вынесения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд