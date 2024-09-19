Как выбрать саженцы и не занести на участок карантинных вредителей

Осень для садоводов значима таким делом как приобретение новых саженцев и обновление плодовых деревьев на своих участках. При выборе посадочного материала важно не торопиться и быть очень внимательным, чтобы потом плодовые деревья и кустарники порадовали урожаем. Сегодня их можно купить как в торговых сетях, так и у уличных продавцов. Это удобно, но покупая саженцы в магазинах, нужно обращать внимание, чтобы они были не засохшими или увядшими в случае их пребывания на длительном хранении.

Если вы решили купить понравившуюся культуру на рынке или на специализированной садоводческой ярмарке, удостоверьтесь, имеется ли этикетка, на которой указаны культура и сорт саженца. При этом нужно помнить, что продавцы могут предлагать красивые на вид экземпляры, но они могут оказаться «южанами», не приспособленными для суровой сибирской зимы. Так, специалисты Россельхознадзора обращают внимание, что у продавца обязательно должны быть сертификаты соответствия либо протоколы испытаний с указанием производителя — того, кто вырастил эти саженцы. Если посадочный материал произведен в специализированном питомнике, то такие документы обязательно выдают продавцам, в том числе торгующим на сезонных рынках. В них должно быть указано происхождение посадочного материала и сортовая принадлежность.

Также важен и внешний вид посадочного материала. Саженцы должны быть связаны в пучки с этикеткой, на которой указана информация о культуре и сорте. Нужно смотреть, чтобы древесина не была слишком сухой, а веточки ломкими, чтобы кора не была сморщенной, отслаивающейся, побуревшей или плесневеющей. Стволик саженца не должен быть поломан. Место прививки должно быть хорошо сросшимся, а корневая система должна иметь развитую мочку (не менее 25-30 см и иметь 3-4 скелетных корня).

Если закрытая корневая система находится в специальном контейнере, можно попробовать саженец приподнять. Если растение легко выходит наружу без земляного кома, значит, оно было пересажено в контейнер продавцом накануне реализации, а не выращено в нем изначально. Такие саженцы покупать не стоит — налицо обман потребителя.

В ведомстве отмечают, что иногда на ярмарках можно увидеть саженцы высотой до двух метров, у них хороший товарный вид, они привлекают внимание, но это повод насторожиться. Как правило, они выращены либо в тепличных условиях, либо привезены из южных регионов. У нас, в Сибири, они не перезимуют. Как правило, оптимальные для нашей климатической зоны либо региона саженцы — 1-2-летние, невысокие, от 50-80 сантиметров до 1,2 метра, имеющие незначительные боковые ответвления. Они на вид неказисты, но они лучше приживутся и порадуют урожаем.

Специалисты Россельхознадзора советуют приобретать саженцы у продавцов, которые хорошо себя зарекомендовали, у крупных производителей и в питомниках, много лет работающих в Сибири и дорожащих репутацией. Так меньше рисков приобрести сомнительный товар. Ведь, приобретая посадочный материал у случайных продавцов, садоводы рискуют не только купить «кота в мешке», но и занести на свой участок вредителей, в том числе карантинных, или болезни. Например, фитофторозную корневую гниль, которая может поражать малину. От бактериального ожога плодовых культур страдают груша, боярышник, айва, яблоня, рябина, ирга и особенно кизильник. А такой карантинный вредитель как калифорнийская щитовка, которая ограниченно распространена на территории Российской Федерации, губит яблоню, грушу, абрикос, вишню, боярышник, сирень, розы и многие другие культуры. На коре и на плодах после присасывания личинок появляются красные пятна. Личинки заселяют скелетные ветви, ствол и верхушки побегов, вызывая тем самым растрескивание и отмирание коры, преждевременное опадание листьев, уменьшение приростков, искривление и засыхание побегов, измельчение и деформацию плодов.

Кроме того, вместе с корневой системой саженцев или кустарников можно приобрести и растение-паразит повилику, также относящееся к карантинным видам. Этот сорняк питается за счет других растений, отнимает у своих жертв влагу и необходимые для жизнедеятельности питательные вещества. С повиликой бороться очень трудно. Чтобы вывести этот опасный сорняк, может потребоваться не один год.

По поводу появившихся в продаже разнообразных культур и гибридов нужно понимать, что в западносибирском регионе нет районированных сортов таких культур, как черешня, айва, алыча, абрикос. В этой связи, покупатель берет их на свой страх и риск. Возможно, что они приживутся и перезимуют, но гарантии никто не даст. Однако есть районированные сорта яблонь, груш, вишни степной, сливы китайской. Убедиться в том, зарегистрирован по нашей зоне тот или иной сорт или нет, можно с помощью Государственного реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию (Госреестра), который ежегодно обновляется и издается в электронном виде и размещен по ссылке.

Справочно:

С учетом вступивших с 1 сентября 2024 года в силу частей 1, 3 — 8 статьи 19 Федерального закона №454-ФЗ «О семеноводстве» от 30 декабря 2021 года в Госреестр подлежат включению сорта и гибриды сельскохозяйственных растений, включенные в перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации; сорта и гибриды сельскохозяйственных растений, являющиеся научной и (или) научно-технической продукцией, произведенной в рамках реализации федеральных научно-технических программ, и включенные в перечень родов и видов. Например, из плодово-ягодных культур в перечень вошли виноград, груша и яблоня. Не включенные в перечень родов и видов сорта и гибриды сельскохозяйственных растений включаются в Государственный реестр на добровольной основе.