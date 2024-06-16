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Кардиологи Первой больницы Новокузнецка предупредили об опасных последствиях алкоголя в жару

Алкоголь, употребление которого само по себе вредит здоровью, в жару представляет особую опасность. О том, кому он категорически противопоказан в жаркую погоду, рассказывает заведующий кардиологическим отделением № 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Артем Янкин.  

«В первую очередь, серьезно страдает сердечно-сосудистая система: в жаркую погоду усиливается работа сердца, повышается давление, расширяются сосуды, а алкоголь лишь усугубляет ситуацию, - объясняет Артем Юрьевич. - В жару организм и так быстрее теряет жидкость, а употребление алкоголя на этом фоне может привести к сильному обезвоживанию и даже тепловому удару. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями категорически запрещено употребление алкоголя в жару. Даже в небольших количествах это может привести к инфаркту или инсульту, нарушениям сердечного ритма».

По словам врача, в жару от алкоголя лучше отказаться совсем. Вместо этого необходимо пить больше воды и других безалкогольных напитков.

«Также в жару нужно избегать физических нагрузок и пребывания на открытом солнце. Пациент, страдающие артериальной гипертензией, должны принимать лекарственные препараты и знать цифры своего давления. Если вы почувствовали себя плохо на жаре, особенно после употребления алкоголя, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью», - пояснил заведующий кардиологическим отделением № 2.

Пресс-служба НГКБ №  1 (фото).

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kuzbassnews.ru
16/06/2024
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