Кемерово и Новокузнецк вошли в ТОП-10 городов-участников всероссийского марафона «Выбираю чистый воздух»

В России проходит акция «Выбираю чистый воздух». Ее миссия — сократить вредные выбросы в городах. Участников призывают отказаться от личного авто на короткие дистанции (до 5 км) в пользу велосипедов, электросамокатов или пеших прогулок. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина.



Кемерово и Новокузнецк, как города-участники проекта «Чистый воздух», присоединились к числу сторонников экологичного образа жизни, преодолев уже более 22 000 «чистых километров». Счетчик фиксирует результаты с 30 мая — дня старта акции.



Вклад кемеровчан составляет 19803 километров (3926 участников), что соответствует 5-му месту среди всех городов-участников. Особенно отличились горожане в День эколога: во время акции «Зеленый трамвай» они суммарно прошли и проехали более 3 500 «чистых» километров.



Новокузнечане пока на 9-м месте с результатом 2762 километра (1099 участников). В тройке лидеров – города Стерлитамак (Республика Башкортостан, 36 750 км), Челябинск (31 000 км) и Новосибирск (28 150 км). В целом, участники из разных городов России уже преодолели 177 392 таких километра, отказавшись от автомобилей в пользу экологичного транспорта. Общее снижение выбросов в атмосферу за это время составило 44 тонны.



Акция продлится до 7 сентября. Присоединиться к ней могут все желающие. Для участия необходимо фиксировать свои экологически чистые маршруты с указанием пройденного количества километров, публикуя посты о них в социальных сетях с хештегом #Выбираючистыйвоздух. Следить за ходом акции можно на официальных ресурсах Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса и в официальных группах региона в социальных сетях.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса