Кемеровский авиационный отряд специального назначения отмечает годовщину образования

Кемеровский авиационный отряд специального назначения Сибирского округа Росгвардии 14 сентября отмечает 33-ю годовщину со дня своего создания. В честь предстоящего памятного события начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель поздравил личный состав отряда и выразил признательность за их преданную службу.

Генерал-майор Кель отметил, что на протяжении своей истории кемеровские летчики зарекомендовали себя как надежные и преданные своему делу профессионалы. В своем поздравлении он подчеркнул: «Кемеровские летчики славятся своей высокой квалификацией, преданностью службе и глубоким уважением к своему региону. Ваша работа имеет огромное значение для Кузбасса, и вы доказали свою неоценимую роль в различных сферах – от борьбы с природными катастрофами до помощи в чрезвычайных ситуациях. Ваша готовность действовать в сложных условиях и поддерживать коллег является примером для всех. Ветераны могут гордиться тем, что их наследие продолжает жить в ваших достижениях, и я уверен, что вы будете и дальше вдохновлять новые поколения летчиков на великие свершения».

Кемеровский авиационный отряд специального назначения активно задействован в обеспечении правопорядка, ликвидации последствий природных катастроф и борьбе с преступностью. В текущем году вертолёты Росгвардии уже совершили более 200 вылетов в Кузбассе. Летом этого года авиаотряд обеспечивал авиационную поддержку международных учений Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Кобальт-2024», проходивших в Новосибирской области.

Фото: Росгвардия