Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кемеровский авиационный отряд специального назначения отмечает годовщину образования

Кемеровский авиационный отряд специального назначения Сибирского округа Росгвардии 14 сентября отмечает 33-ю годовщину со дня своего создания. В честь предстоящего памятного события начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель поздравил личный состав отряда и выразил признательность за их преданную службу.

Генерал-майор Кель отметил, что на протяжении своей истории кемеровские летчики зарекомендовали себя как надежные и преданные своему делу профессионалы. В своем поздравлении он подчеркнул: «Кемеровские летчики славятся своей высокой квалификацией, преданностью службе и глубоким уважением к своему региону. Ваша работа имеет огромное значение для Кузбасса, и вы доказали свою неоценимую роль в различных сферах – от борьбы с природными катастрофами до помощи в чрезвычайных ситуациях. Ваша готовность действовать в сложных условиях и поддерживать коллег является примером для всех. Ветераны могут гордиться тем, что их наследие продолжает жить в ваших достижениях, и я уверен, что вы будете и дальше вдохновлять новые поколения летчиков на великие свершения».

Кемеровский авиационный отряд специального назначения активно задействован в обеспечении правопорядка, ликвидации последствий природных катастроф и борьбе с преступностью. В текущем году вертолёты Росгвардии уже совершили более 200 вылетов в Кузбассе. Летом этого года авиаотряд обеспечивал авиационную поддержку международных учений Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Кобальт-2024», проходивших в Новосибирской области.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/09/2024
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus