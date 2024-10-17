Киноклуб «С папой в "Кузбасскино"»

День отца появился в России всего три года назад: 4 октября 2021 года президент РФ утвердил его в качестве официального праздника "в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей". День отца празднуют в третье воскресенье октября. В 2024 году он выпадает на 20 число.

В этот день различные учреждения организуют и проводят конкурсы, состязания, концерты и акции, посвященные главам семьи.

В честь Дня отца коллектив «Кузбасскино» предлагает семьям выбраться из дома и принять участие в розыгрыше пригласительных билетов. Условия просты: необходимо сделать совместное фото с папой в стенах нашего кинотеатра, опубликовать его с хэштегом #СпапойВКузбасскино и отметить наш аккаунт.

Также, в рамках киноклуба, предлагаем посетить закрытый показ приключенческой ленты «Проект Адам», завязанной на путешествиях во времени.

Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону 36-43-69.

Фото: Кузбасскино