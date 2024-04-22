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Киноурок «Профессии героев труда – кемеровчан»

В рамках проекта «Образование через кинематограф» ГАУК «Кузбасскино» представит киноурок «Профессии героев труда – кемеровчан».

На уроке речь пойдет о важности выбора профессионального пути, появлении награды «Герой социалистического труда», причинах присвоения Кемерово статуса «Город трудовой доблести», способах получения и обладателях звания «Герой Труда».

После теоретической части учащихся ждет интерактивный кроссворд.

Мероприятие проводится для организованных групп в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово.

Приобретение билетов возможно по программе «Пушкинская карта».

Интересующие подробности и запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/04/2024
Культура
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