Книжная выставка «Тяжинская земля» открылась в Тяжине

В зале эмоционального и интеллектуального чтения детской библиотеки оформлена книжная выставка, где представлены издания, посвященные истории заселения и развития Тяжинского района, книги о людях.

Первая часть «Истории земли Тяжинской» Олега Викторовича Костюнина охватывает период с древнейших времен до окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В книге «Тяжинский самородок» рассказывается о жизни и творчестве самобытной народной художницы Анны Ивановны Стыкут. «Человека из легенды» повествует о Николае Ивановиче Масалове. Легендарный воин-сибиряк стал прообразом при создании монумента советскому воину-освободителю в Берлине.

Издание «Воинское братство» посвящено участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. В сборник «Теплом души согретые» Нэлли Ивановны Дудиной вошли статьи, написанные ею за годы работы в Тяжинской районной газете «Призыв».

Книжная выставка развернута в честь празднования 100-летия со дня рождения Тяжинского района.