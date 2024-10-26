Конкурс чтецов «Здесь Родины моей начало!» состоялся в Тяжине

Участники конкурса, состоявшегося в библиотеке имени Николая Ивановича Масалова, читали стихи о родном крае. В возрастной категории до 5 лет победителем стал Артем Бороненко из села Кубитет. В возрастной категории от 6 до 12 лет лучшим чтецом признан Артем Нуждин из села Новоподзорново.

В возрастной категории от 13 до 17 лет победила Яна Платунова из села Преображенка. В возрастной категории от 18 лет и старше победителем стал Виктор Александрович Матиенко из села Ступишино.

Победители конкурса чтецов, посвященного 100-летию со дня образования Тяжинского района, получили дипломы и ценные подарки, а остальные участники благодарственные письма и сладкие призы.

Фото: Тяжинская библиотека им. Н.И. Масалова