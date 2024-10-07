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Копия Мемориала Воину-Освободителю установлена на Вершине воинской славы имени Николая Масалова

На горной вершине Кузнецкого Алатау, которая названа в честь Героя Кузбасса Николая Масалова, установлена копия Мемориала Воину-Освободителю. Инициаторами проекта стали члены регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

В июле 2024 года группа активистов прошла по туристическому маршруту, провела необходимые технические изыскания, расчистила отдельные участки подъема, а также разместила таблички-указатели. В течение двух месяцев из высокопрочного инженерного пластика был изготовлен памятник — копия Мемориала Воину-Освободителю. Его высота составила 170 сантиметров, вес — 50 килограммов.

Основные работы по монтажу производились представителями регионального штаба «ЮНАРМИИ», филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», а также Кузбасского центра «Дом юнармии». Они использовали строительные материалы общим весом около тонны: цемент, щебень, песок, арматуру, пиломатериал. Доставку материалов с помощью вертолета организовали сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

В фундамент памятника заложена «капсула времени» с посланием к будущему поколению. Она будет вскрыта через 30 лет.

Уже весной 2025 года состоятся первые восхождения юных туристов, поисковиков и юнармейцев к Вершине воинской славы имени Николая Масалова.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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07/10/2024
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