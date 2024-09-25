Кражу почти 50 тысяч рублей у пенсионерки раскрыли транспортные полицейские Новокузнецка

В дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России обратилась 68-летняя местная жительница и сообщила, что в здании железнодорожного вокзала утратила свой кошелек с деньгами в сумме 49 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 62-летняя жительница поселка Новокузнецкого района. Задержанная рассказала, что увидела забытый возле кассы кошелек и, воспользовавшись ситуацией, похитила его.

Следственным отделением Новокузнецкого ЛО МВД России в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время похищенное изъято и в полном объеме возвращено законной владелице.

Фото: ЛО МВД на транспорте