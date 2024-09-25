Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кражу почти 50 тысяч рублей у пенсионерки раскрыли транспортные полицейские Новокузнецка

В дежурную часть Новокузнецкого линейного отдела МВД России обратилась 68-летняя местная жительница и сообщила, что в здании железнодорожного вокзала утратила свой кошелек с деньгами в сумме 49 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 62-летняя жительница поселка Новокузнецкого района. Задержанная рассказала, что увидела забытый возле кассы кошелек и, воспользовавшись ситуацией, похитила его.

Следственным отделением Новокузнецкого ЛО МВД России в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время похищенное изъято и в полном объеме возвращено законной владелице.

 

Фото: ЛО МВД на транспорте

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
25/09/2024
Происшествия
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus