«Кузбасская Топливная Компания» подарила новогоднее чудо детям сотрудников

По сложившейся традиции предприятия АО «Кузбасская Топливная Компания» поздравили детей своих сотрудников с наступающим Новым годом. В преддверии 2023 года для 750 детей, чьи родители трудятся в «Кузбасской Топливной Компании» и её дочерних организациях, были организованы новогодние театрализованные представления. Также более 2,7 тыс. детей получили сладкие новогодние подарки.

Для детей сотрудников «Кузбасской Топливной Компании» и её дочерних предприятий были организованы три новогодних интерактивных спектакля: «Новый год в подводном царстве!», «По моему хотению» и «Зимняя смородина».

– Новый год – это семейный праздник, а дети – наше будущее. Именно поэтому мы ежегодно реализуем ряд социальных проектов, направленных на поддержку детей, чьи родители трудятся на предприятиях «КТК»: организовываем театрализованные программы к Международному дню защиты детей, Дню знаний и Новому году, во время летних каникул – оздоровительный отдых в детских лагерях, – рассказала начальник управления по персоналу и кадровой политике АО «КТК» Светлана Елецкая.

На спектакль «Новый год в подводном царстве!» в Центральный Дворец культуры города Белово были приглашены дети сотрудников разреза «Виноградовский» – филиала АО «КТК» и Транспортно-экспедиционной компании «Мереть». По сценарию между Дедом Морозом и Морской царицей возник спор о том, где праздновать Новый год: на земле или под водой. Дети были задействованы в спектакле и выполняли задания, разгадывали загадки.

Дети сотрудников администрации АО «КТК», ООО «Кузбасстопливосбыт» и ООО «КТК «Консалтинг» посетили спектакль «По моему хотению» в Театре драмы Кузбасса. Перед началом показа ребята поучаствовали в интерактивной сказке у ёлки: вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и символом наступающего года – Дракошей.

Дети сотрудников АО «Каскад-энерго» посмотрели представление «Зимняя смородина» в ДК «Центральный» горда «Анжеро-Судженск» и поучаствовали в конкурсах.

Также более 2,7 тыс. детей сотрудников администрации «Кузбасской Топливной Компании», разреза «Виноградовский» – филиала АО «КТК», ООО «ТЭК «Мереть», ООО «Новосибирская Топливная Корпорация», ООО «Кузбасстопливосбыт», ООО «Алтайская топливная компания», ООО «ТрансУголь», АО «Каскад-энерго», ООО «Новая сетевая компания» и ООО «КТК Консалтинг» получили сладкие новогодние подарки.

Фото: Кузбасская топливная компания