Кузбасские парашютисты стали чемпионами международных соревнований на Кубе

В городе Варадеро на Кубе завершились открытый VII чемпионат Латинской Америки и III Кубок Дружбы по парашютному спорту. Кузбасские спортсмены, представлявшие Россию, трижды поднимались на пьедестал почета престижных международных соревнований, завоевав две золотые и одну бронзовую медали.

Соревнования проходили в течение недели, с 21 по 25 августа. В Кубке участвовали спортсмены из семи стран: России, Кубы, Черногории, США, Сальвадора, Чили и Бразилии. Россию представляла команда из пяти человек. Все спортсмены из Кузбасса и являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Шерегеше.



В личном зачете победу одержал Станислав Панченко, бронзовым призером стал Сергей Леонов. Также чемпионский титул и золотые медали завоевала сборная нашей страны, которая с большим отрывом опередила соперников в командном зачете. В состав нашей команды вошли кузбассовцы Станислав Панченко, Сергей и Семен Леоновы, Максим Шнуров и Ярослав Тырышкин.



Спортсмены участвовали в дисциплине на точность приземления — одной из самых зрелищных в парашютном спорте. Показательные выступления по этой дисциплине уже проводились в Кемерове в рамках фестиваля «Небофест». Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса