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Кузбасские росгвардейцы обеспечили безопасность участников на международных и региональных соревнованиях

В Кемерове в спортивном комплексе «Кузбасс Арена» при участии Росгвардии в охранных мероприятиях прошли международные всероссийские соревнования по самбо.

В международном «Гран-При» по самбо приняли участие спортсмены из России, Казахстана, Узбекистана, Армении, Монголии, Таджикистана, Кыргызстана и Республики Беларусь. Во взаимодействии с органами внутренних дел контроль за безопасностью спортсменов и зрителей осуществляли сотрудники кемеровского ОМОН «Оберег» и вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка находились на трибунах, на которых присутствовали около 2 000 зрителей.

Кроме того, в Топках сотрудники городского филиала вневедомственной охраны обеспечили правопорядок на военно-спортивном мероприятие «Зарница 2.0». Участники в количестве 200 человек показали навыки начальной военной подготовки и поведение в экстремальных ситуациях. 

В результате принятых мер нарушений правопорядка не допущено.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/04/2024
Спорт
Кемерово
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