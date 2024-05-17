Кузбасские росгвардейцы приняли участие в ярмарке вакансий

В городе Березовский сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в ярмарке вакансий, которая прошла на базе городского центра занятости населения.

Специалисты вневедомственной охраны представили подробную информацию о службе в войсках национальной гвардии и наличии имеющихся вакансий. Всем заинтересованным соискателям росгвардейцы рассказали о задачах, специфике, условиях и критериях отбора прохождения службы в подразделениях вневедомственной охраны в Кузбассе и ДНР.

Особое внимание граждан росгвардейцы уделили социальным гарантиям сотрудников, в том числе достойное денежное довольствие, возможность получения бесплатного образования в учебных заведениях Росгвардии и медицинского обслуживания, карьерного роста и льготного выхода на пенсию.

Также для горожан были подготовлены и розданы брошюры с подробной информацией и контактами.

Фото: Росгвардия