Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские росгвардейцы приняли участие в ярмарке вакансий

В городе Березовский сотрудники филиала вневедомственной охраны Росгвардии приняли участие в ярмарке вакансий, которая прошла на базе городского центра занятости населения.

Специалисты вневедомственной охраны представили подробную информацию о службе в войсках национальной гвардии и наличии имеющихся вакансий. Всем заинтересованным соискателям росгвардейцы рассказали о задачах, специфике, условиях и критериях отбора прохождения службы в подразделениях вневедомственной охраны в Кузбассе и ДНР.

Особое внимание граждан росгвардейцы уделили социальным гарантиям сотрудников, в том числе достойное денежное довольствие, возможность получения бесплатного образования в учебных заведениях Росгвардии и медицинского обслуживания, карьерного роста и льготного выхода на пенсию.

Также для горожан были подготовлены и розданы брошюры с подробной информацией и контактами.

Фото: Росгвардия

Общество
Березовский
kuzbassnews.ru
17/05/2024
Общество
Березовский
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus