Кузбасские росгвардейцы стали участниками международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне»

В рамках международного проекта, состоявшегося в Кемеровской библиотеке для детей и молодежи, представители кузбасской Росгвардии прочли юным читателям фрагменты из произведений известных советских писателей Николая Богданова, Сергея Алексеева и др.

Кроме этого, кузбасские школьники получили возможность насладиться выступлениями участников детских театральных коллективов, которые передали атмосферу войны через мотивы литературных произведений. Юные актеры воплотили перед зрителями тяготы советского народа, его надежду и болезненные переживания, связанные с войной.

Завершением мероприятия стала встреча школьников с почётным гостем библиотеки – сотрудником ОМОН майором Анатолием К., участником СВО и внуком известного кузбасского поэта-фронтовика. Анатолий поделился стихами своего деда, который описывал войну и своих фронтовых товарищей, даря детям возможность почувствовать историю через глаза тех, кто её пережил.

«Мы рады видеть, что мероприятие вызвало такой отклик у всех участников. Горящие глаза детей и атмосфера дружественного общения подтверждают, что мы смогли передать им важное послание исторической памяти и уважения ко всем защитникам Отечества», - сказала офицер территориального управления Росгвардии майор Ольга Алямкина.

Фото: Росгвардия