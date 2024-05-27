Кузбасский Социальный фонд обеспечил капитана сборной Кузбасса по регби на колясках высокотехнологичным протезом руки
Региональное Отделение Социального фонда России обеспечило капитана сборной Кузбасса по регби на колясках Илью Мысляева высокотехнологичным протезом предплечья. Это — протез с микропроцессорным управлением, оснащенный датчиками мышечных сигналов. Пальцы бионической кисти снабжены электрическими микромоторами. Средство реабилитации мужчина получил с помощью электронного сертификата, стоимость протеза составила 7 миллионов рублей.
Житель Прокопьевска Илья Мысляев лишился обеих ног и руки совсем молодым, более 20 лет назад, в результате несчастного случая. Он не пал духом, активно занялся спортом, окончил спортивный факультет вуза. С 2013 года Илья играет в регби на колясках, стал мастером спорта, капитаном областной команды и членом сборной России. Также среди его увлечений – дайвинг и парусный спорт, он уже успел погрузиться в холодный Байкал и выиграть на яхте с сыном инклюзивный «Кубок Черного моря».
«Регби стал моим любимым видом из-за его зрелищности, контактности и активности. Без спорта в нашем положении сложно, он инвалидам жизненно необходим. Я всегда говорю начинающим: вы изначально приходите в спортзал для себя, чтобы поднять свою физическую форму для занятий обычными повседневными делами. Хочется вовлечь как можно больше людей в спорт и показать им другую жизнь», — отметил Илья.
Сейчас мужчина осваивает протез, который он намеревается использовать в быту и для занятий на тренажерах. Протез обладает обратной «интеллектуальной» вибросвязью, то есть дает человеку возможность контролировать скорость и силу сжатия кисти, чтобы не сломать, к примеру, хрупкие предметы. Его пальцы покрыты специальным силиконом, который дает хорошую сцепку с предметом. К протезу прилагается установочный планшет, на котором можно запрограммировать индивидуальные настройки управления.
Отделение СФР по Кемеровской области-Кузбассу обеспечивает граждан протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и абилитации инвалидов, которые разрабатываются федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. С начала года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу обеспечило 14 граждан льготной категории высокотехнологичными протезами на общую сумму 44,88 миллиона рублей.
Отметим, что у граждан с инвалидностью есть право выбора: они могут получить технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия тремя способами. Первый — это предоставление соответствующего технического средства в натуральном виде по направлению регионального Отделения Социального фонда России. Второй — выплата компенсации за самостоятельное приобретение и третий — покупка с использованием электронного сертификата. Все эти способы носят заявительный характер. Подать заявление можно через портал Госуслуг, офисы МФЦ или в клиентских службах СФР по месту жительства или пребывания.
Получить консультацию по обеспечению техническими средствами реабилитации можно в клиентских службах ОСФР либо по телефону регионального контакт-центра: 8-800-200-10-02 в рабочее время.
Фото: ОСФР