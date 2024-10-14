Кузбасский вор-рецидивист через два месяца после освобождения из колонии вновь занялся преступной деятельностью

Промышлявший ранее хищениями имущества жителей Чебулинского, Мариинского и Ижморского районов Кузбасса, а также города Кемерово, 27-летний мариинец в итоге оказался в исправительной колонии строгого режима. Однако, освободившись из колонии осенью 2023 года, вновь занялся преступной деятельностью, похитив строительные инструменты у своих родственников и работодателя…

Освободившись осенью 2023 года из исправительной колонии, 27-летний мариинец около трёх недель проживал в доме своего брата. Через некоторое время брат попросил его покинуть дом. Уходя, подсудимый забрал из сарая «болгарку», которую сдал в комиссионный магазин. В этот же вечер он пришёл в одну из местных гостиниц, где работал по найму на строительстве пристройки к зданию гостиницы. Зная, где хранятся строительные инструменты, принадлежащие его работодателю, похитил угловую шлифовальную машину, перфоратор и бензопилу, которые также отвёз в комиссионный магазин.

В течение короткого времени сотрудниками органов внутренних дел злоумышленник был установлен и в рамках уголовного преследования дал признательные показания.

Однако уже в конце декабря, проживая в доме мужа своей матери, похитил из этого дома бензопилу, которую также сдал в комиссионный магазин, истратив полученные деньги на спиртное.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, раскаявшись в содеянном.

Учитывая ряд смягчающих наказание обстоятельств, а также рецидив преступлений в качестве отягчающего обстоятельства, суд назначил 27-летнему кузбассовцу наказание в виде двух лет пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский горрдской суд