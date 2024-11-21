Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасское предприятие успешно прошло обследование на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза

В Кузбассе 12 ноября 2024 года принято положительное решение по итогам обследования действующего предприятия-экспортера на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза с целью добавления новых видов готовой рыбной продукции в Реестр предприятий Таможенного союза в ИС «Цербер», а также расширения видов деятельности предприятия (производство) на уже имеющиеся в Реестре наименования готовой рыбной продукции.

Ранее Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора в установленные сроки были рассмотрены заявки хозяйствующего субъекта, поступившие электронным способом посредством ИС «Цербер», на готовность прохождения процедуры обследования.

29 октября состоялся комиссионный выезд представителей надзорного ведомства и Управления ветеринарии Кузбасса, в ходе которого предприятие представило технологическую линию производства сушено-вяленой пищевой рыбной продукции «Большеглазый тунец, филе соломка». В целом хозяйствующий субъект как участник ВЭД ориентирован на поставки в страны Таможенного союза 10 наименований готовой рыбной продукции, при изготовлении, хранении и реализации которой в полной мере поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП.

В ходе обследования комиссия установила возможность выполнения предприятием основополагающих требований ЕАЭС и осуществления перемещения товаров между странами-участниками ЕАЭС, поддержав включение новых наименований продукции и расширение вида деятельности предприятия.

Общество
kuzbassnews.ru
21/11/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus