Кузбасское предприятие успешно прошло обследование на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза

В Кузбассе 12 ноября 2024 года принято положительное решение по итогам обследования действующего предприятия-экспортера на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза с целью добавления новых видов готовой рыбной продукции в Реестр предприятий Таможенного союза в ИС «Цербер», а также расширения видов деятельности предприятия (производство) на уже имеющиеся в Реестре наименования готовой рыбной продукции.

Ранее Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора в установленные сроки были рассмотрены заявки хозяйствующего субъекта, поступившие электронным способом посредством ИС «Цербер», на готовность прохождения процедуры обследования.

29 октября состоялся комиссионный выезд представителей надзорного ведомства и Управления ветеринарии Кузбасса, в ходе которого предприятие представило технологическую линию производства сушено-вяленой пищевой рыбной продукции «Большеглазый тунец, филе соломка». В целом хозяйствующий субъект как участник ВЭД ориентирован на поставки в страны Таможенного союза 10 наименований готовой рыбной продукции, при изготовлении, хранении и реализации которой в полной мере поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП.

В ходе обследования комиссия установила возможность выполнения предприятием основополагающих требований ЕАЭС и осуществления перемещения товаров между странами-участниками ЕАЭС, поддержав включение новых наименований продукции и расширение вида деятельности предприятия.