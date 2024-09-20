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Кузбассовец, незаконно приобретший водительское удостоверение приговорён к ограничению свободы

Житель Берёзовского городского округа Кемеровской области в мессенджере «WhatsApp» заказал у неустановленного дознанием лица водительское удостоверение, предоставив для его изготовления свои анкетные данные и фотографию.

После чего за денежное вознаграждение в сумме 35000 рублей незаконно приобрёл водительское удостоверение на своё имя, с открытыми категориями «В,В1,С,С1,М», на лицевой стороне которого имелась его фотография, тем самым предоставив себе право управления транспортными средствами с разрешенными категориями «В,В1,С,С1,М».

Управляя служебным автомобилем - комбинированной дорожной машиной ДМК-80 на территории Кемеровского муниципального округа, он совершил дорожно-транспортное происшествие.

При общении с сотрудниками ГИБДД водитель при проверке его документов на право управления транспортным средством, предъявил старшему инспектору ДПС ОГИБДЦ Отдела МВД России по Кемеровскому муниципальному округу поддельное водительское удостоверение с открытыми категориями «В,В1,С,С1,М».

При проверке данных водительского удостоверения по ведомственной базе «ФИС ГИБДД - М» было установлено, что водительское удостоверение данной серии и датой выдачи на имя данного гражданина не выдавалось, тем самым подсудимый использовал заведомо поддельное водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами.

Согласно заключения эксперта бланк водительского удостоверения с серийной нумерацией на имя подсудимого не соответствует по способам воспроизведения изображений и элементам защиты бланкам соответствующих водительских удостоверений, выпускаемых на территории Российской Федерации.

 

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ и ему назначено наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.

 

Приговор вступил в законную силу.

 

 

Фото из открытых источников

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