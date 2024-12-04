Кузбассовец снялся в новогодней комедии «Совсем ошалели»

По сюжету Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его очаровательной подругой Мариночкой. Романтический новогодний уикенд грозит обернуться для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что когда-то они были женаты.

Главные роли исполнили Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч, Полина Максимова, к ним присоединился кузбассовец Вячеслав Щенин.

Вячеслав Щенин исполнил роль ведущего: «Мой персонаж яркий, позитивный, с самоиронией, любящий свою работу, увлечённый!»

Вместе с ним в фильме снялись Степан Девонин, Евгений Ковалюк. Никита Расхвалов, а в роли режиссера выступила Ольга Френкель.

Съемки проходили на живописном горнолыжном курорте «Газпром-Поляна». Героев ждет множество приключений: катание на лыжах, трюковые сцены и, конечно, большое шумное празднование Нового года.

Работа над фильмом запомнилась ему отличной слаженной командой с чудесным и невероятно талантливым режиссёром Ольгой Френкель и хорошим актерским составом. Вячеслав с нетерпением ждет премьеру фильма и планирует смотреть его всей семьей.

«Посмотреть этот фильм можно большой компанией. Это хорошая и добрая комедия! Зная, что эту картину увидят Новосибирск и Кемерово, особенно приятно, и даже гордость берёт. В Кемеровской области городе Юрга я родился и окончил школу, а в Новосибирске окончил Театральное училище и некоторое время, служил в театре "СТАРЫЙ ДОМ". И вот теперь, этот замечательный семейный фильм могут посмотреть мои одноклассники и коллеги по театральному цеху! Приятного просмотра, дорогие мои земляки!»,- поделился актер.

Фото из архива Вячеслава Щенина