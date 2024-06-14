Летний отдых для детей заводчан

129 детей сотрудников НКАЗа, стаж работы которых на предприятии составляет не менее двух лет, отправятся в загородные оздоровительные лагеря.

Ребят ждут увлекательные смены в детском оздоровительном лагере «Остров детства», что находится недалеко от посёлка Каз в Таштагольском районе, в «Первом музыкальном лагере» на базе загородного летнего оздоровительного лагеря «Таргай», в корпоративном лагере «Экспедиция на планету РУСАЛ» в Саяногорске.

Мальчишек и девчонок ждут не только традиционные летние развлечения, квесты и мероприятия, но и студии по интересам, мастер-классы, спортивные состязания, тренинги личностного роста и командообразования.

Дети сотрудников НкАЗа отдыхавшие в прошлом году с теплотой и радостью вспоминают прошедшие смены:

Даша Прилепа, 15 лет. В 2023 году отдыхала в корпоративном лагере в Саяногорске.

«В детский лагерь езжу с 7 лет и давно хотела отправиться в корпоративный лагерь. Летом 2023 года моя мечта сбылась, я поехала на второй сезон. Понравились все, особенно запомнилась атмосфера на вечерних мероприятиях!»

Иван Нехорошев, 13 лет и Евгения Нехорошева, 9 лет. В 2023 году отдыхали в местном лагере.

«Нам было весело и очень интересно в загородном лагере! Мы нашли новых друзей и узнали много необычного!»

Фото из архива ДСО НкАЗа