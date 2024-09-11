Лицензированный в Россельхознадзоре цирк выступит с гастролями в Прокопьевске

В Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило заблаговременное уведомление о предстоящих выступлениях в городе Прокопьевск цирка шапито «Граф Орлов».

Стоит отметить, что гастролирующая организация состоит в Реестре учреждений, добросовестно получивших лицензию Россельхознадзора, которая с 1 января 2022 года является обязательной для ведения подобной предпринимательской деятельности.

Так, с 14 по 29 сентября 2024 года в Прокопьевске местом размещения питомцев с учётом соблюдения требований регионализации и ветеринарно-санитарных правил станет Торговый центр по адресу: ул. Новградская, д. 22.