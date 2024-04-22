Меры поддержки семей с детьми от Социального фонда России

В России 2024 год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен Годом семьи. В 2024 году особое внимание уделяется развитию семейных ценностей, укреплению института семьи и усилению мер поддержки. Социальный фонд России на постоянной основе предоставляет семьям, имеющим детей, меры социальной поддержки в виде ряда услуг, выплат и льгот. Что нового в этот год для семей с детьми приготовил Социальный фонд – рассказала Людмила Бабичук, управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу.

- Людмила Дмитриевна, одна из самых ощутимых мер поддержки семьи со стороны государства сегодня – материнский капитал. Как его можно оформить и использовать?

- Как правило, сертификат на материнский капитал получает мама. В отдельных случаях материнский капитал может быть оформлен на отца или единственного усыновителя, а также на детей.

Сертификат оформляется автоматически, без личного обращения и подачи заявления. В Кемеровской области в 2023 году почти 11 тысяч сертификатов на материнский капитал выдано в проактивном режиме. Беззаявительный формат предусматривает формирование электронного сертификата, который мама получает в личный кабинет на портале госуслуг. После этого также через личный кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток. У семьи, таким образом, есть возможность распорядиться средствами материнского капитала, не обращаясь в клиентские службы СФР. Цифровая версия сертификата включает в себя все сведения, которые ранее были в бумажном сертификате.

Если по каким-то причинам человек не пользуется личным кабинетом, он может обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда, в которой ему распечатают электронный сертификат на бумажном носителе.

- Какое самое популярное направление расходования средств семейного капитала?

- Это улучшение жилищных условий. Мы с вами знаем, как важно для любой женщины создавать уют вокруг себя, окружать заботой родных и близких. Благодаря материнскому капиталу 14263 семьи смогли улучшить свои жилищные условия в 2023 году.

Хотела бы обратить внимание, что средства на покупку жилья, строительство или реконструкцию дома выделяются, когда ребенку, давшему семье право на материнский капитал, исполняется 3 года. В случае погашения жилищного кредита или займа на приобретение или строительство воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.

На остальные цели, например, обучение детей, формирование накопительной пенсии мамы, адаптацию ребенка-инвалида, потратили средства маткапитала более 5,5 тысячи кузбасских семей.

С 1 января 2024 года вступило в силу еще одно нововведение, касающееся отдельных категорий мужчин, у которых возникло право на получение маткапитала. Речь идет об отцах-одиночках, которые воспитывают детей, либо являются единственными усыновителями. Закон теперь позволяет таким мужчинам, так же, как и матерям, направлять маткапитал на формирование накопительной пенсии.

- Каков размер материнского капитала в 2024 году?

С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала проиндексирован на 7,4% и составляет на первого ребенка 630,4 тыс. рублей. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго размер капитала увеличивается на 202,6 тыс. рублей. Маткапитал в повышенном размере после индексации составляет 833 тыс. рублей. Такой сертификат дается семье, если второй или любой следующий ребенок появился с 2020 года, а до его появления права на материнский капитал не было.

Если семья частично использовала маткапитал, то индексироваться будет его остаток. Актуальную сумму по сертификату можно узнать в личном кабинете на портале Госуслуг.

- Какие еще новшества в использовании материнского капитала?

Ещё одно изменение этого года: с 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство на момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации по рождению.

Для поддержки семей с низким доходом государство предусмотрело такую форму использования средств маткапитала, как ежемесячная выплата на детей в возрасте до 3 лет.

Право на ее получение имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ. В Кузбассе эта сумма составляет 28124 рублей. С 2023 года ежемесячная выплата из маткапитала может оформляться не только на второго, а на любого ребенка в возрасте до трех лет. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет ежемесячная выплата назначается на каждого ребенка.

В 2024 году размер ежемесячной выплаты из материнского капитала на ребенка в возрасте до трех лет увеличился и составил 13844 рубля.

- С прошлого года фонд оформляет единое пособие на детей. Что-то изменилось в этом году?

- С января 2024 года увеличился прожиточный минимум, влияющий на размер пособий. Сумма единого пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе на ребенка или трудоспособного взрослого. В Кемеровской области пособие на ребенка от 0 до 17 лет составляет 50/75/100% размера прожиточного минимума на ребенка (6922/10383/13844 руб.), пособие на беременную женщину – 50/75/100% размерапрожиточного минимума трудоспособного населения (7664/11496/15328 руб.). Социальный фонд автоматически пересчитывает размер этого пособия в соответствии с увеличением прожиточного минимума.

С начала года родители направляли заявления в Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу на продление этого пособия. Чаще всего заявления они подавали через портал Госуслуг, так как это быстро и удобно. Кстати сказать, уже сегодня на портале Госуслуг гражданам доступны более 100 сервисов СФР. Можно это сделать и в МФЦ или в любой клиентской службе СФР.

У нас в регионе в 2023 году семьи получали единое пособие на 161 тысячу детей. А с начала 2024 года пособие переоформлено на 66 тысяч детей.

- Есть семьи с особенными детьми – с инвалидностью. Что гарантировано государством для этой категории и есть ли какие-то изменения в этом году?

- Таким семьям фонд выплачивает пособия и предоставляет услуги.

С 1 января родители (усыновители) и опекуны (попечители) детей-инвалидов смогут получать ежемесячную выплату по уходу за ребенком-инвалидом в размере 13 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента Кузбасса), если они работают на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. Ранее такие выплаты могли получать только неработающие родители.

Для работающих родителей с 1 сентября 2023 года изменились правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом. Один из родителей может ежемесячно использовать четыре дополнительных выходных дня в течение месяца либо накапливать дополнительные выходные дни и однократно использовать их до 24 дней подряд. Для предоставления дополнительных оплачиваемых дней работнику необходимо обратиться к своему работодателю с заявлением.

Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Она устанавливается в беззаявительном порядке. С 1 февраля 2024 года ЕДВ также проиндексирована. Сейчас она составляет 3802,78 рубля.

Кроме того, ребенку с инвалидностью предоставляется набор социальных услуг (НСУ). В него входят:

· лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1215,80 руб. в месяц),

· путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 188,08 руб. в месяц),

· бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент -174,62 руб. в месяц).

- Актуальная тема – поддержка семей военнослужащих, которые участвуют в СВО. Что предусмотрено со стороны Фонда для них?

- Семьям военных и сотрудников силовых ведомств отделение Социального фонда России выплачивает ряд пособий.

Семья мобилизованного получает ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, в сумме 21 708,21 руб. Выплата назначается с момента рождения ребенка, но не ранее даты начала мобилизации, до достижения ребенком возраста трех лет, но не позднее даты окончания мобилизации отца ребенка.

Если на момент призыва на срочную службу супруга находилась в ожидании ребенка, то семье выплачивается единовременное пособие. С 1 февраля оно составляет 50 652,51 руб.

Также при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка семье предоставляется ряд льгот. Пособия в семьях мобилизованных участников СВО назначаются в упрощенном порядке – без учета дохода мобилизованного, а также не учитывается отсутствие доходов у граждан, призванных на военную службу по мобилизации. В таком случае пособия семье мобилизованного назначаются на шесть месяцев при обращении на основании справки из военкомата.

Предусмотрена и ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка. Она предоставляется раз в год учащимся 1-11 классов общеобразовательных школ. С 1 февраля она составляет около 35,5 тыс. рублей.

- Рост больничных и декретных выплат тоже предусмотрен?

- Декретные пособия и выплаты по больничному в 2024 году выросли почти в 1,5 раза. Так, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырос с 82 109,70 рубля до 121 191,90 рубля в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам увеличилась с 383 178,60 рубля до 565 562,20 рубля. Предельный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составляет 49 123,12 рубля в месяц против прежних 33 281,80 рубля.

- Если нашим читателям захочется уточнить какую-то информацию, куда им можно обращаться?

- Хочется отметить, что многие пособия назначаются в беззаявительном порядке. Сведения поступают по каналам межведомственного взаимодействия. И все же, если у вас останутся вопросы, вы всегда можете обратиться со своим вопросом по телефону региональной горячей линии СФР: 8-800-200-10-02, а еще удобнее следить за нашими новостями, подписавшись на наши официальные аккаунты в Телеграм, Вконтакте, Одноклассниках. Если же ваш вопрос требует обработки персональных данных, то ждем вас в любой клиентской службе, кстати, с марта мы начали работать и каждую последнюю субботу месяца (с 9 до 13 часов, в некоторых клиентских службах до 15 часов, подробнее – на сайте https://sfr.gov.ru/branches/kuzbass/info/~0/7871).

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