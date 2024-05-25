Международный шахтерский Сабантуй пройдет в Прокопьевске

Во время рабочей поездки в Прокопьевск врио губернатора Кузбасса Илья Середюк осмотрел одну из главных достопримечательностей города — Зенковский парк. Здесь 30 июня пройдет IV Международный шахтерский Сабантуй.

«В текущем году Прокопьевск станет столицей Международного шахтерского Сабантуя. Сегодня мы осмотрели место, где пройдет празднование, наметили локации — где будет сцена, место спортивных состязаний, точки общепита. Также обсудили вопросы обеспечения безопасности гостей. Приглашаем всех на шахтерский Сабантуй в Зенковском парке Прокопьевска», — сказал Илья Середюк.

Зенковский парк — достопримечательность Прокопьевска, одно из любимых мест отдыха не только прокопчан, но и гостей города со всего Юга Кузбасса. Он основан в 1933 году. Сегодня это уникальная природная зона, полностью приспособленная для полноценного и комфортного отдыха и оздоровления: липовые и дубовые аллеи, сосновый бор, пруд и пляжная зона. Территорию украшают сказочные деревянные домики и деревянные скульптуры из кедра, выполненные талантливыми мастерами народного коллектива «Прокопьевская береста».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса