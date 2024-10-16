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Мобильный дом Юнармии Кузбасса побывал в Тяжине

За два дня на базе Тяжинской детско-юношеской спортивной школы прошли подготовку 375 школьников. В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание» для ребят были развернуты четыре образовательные площадки.
«Юнкоры» получили возможность развить свой творческий потенциал, погрузившись в мир военной журналистики. Школьникам представили современную фото- и видеотехнику. На площадке «История вооружения» ребята познакомились с уникальными образцами холодного и огнестрельного оружия и приняли участие в мастер-классе по разборке и сборке автомата Калашникова.
«Юнармейский тир» с лазерными мишенями позволил школьникам проверить меткость и развить навыки стрельбы. С помощью очков виртуальной реальности ребята могли перенестись в «Дом Юнармии» и включиться в военно-спортивную игру «Победа», где требовалось выполнить ряд заданий.
Фото: ДЮСШ Тяжинского МО

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kuzbassnews.ru
16/10/2024
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