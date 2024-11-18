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Московская коллекторская компания не смогла взыскать с жительницы Кузбасса долг в размере более 120 тысяч рублей

В результате рассмотрения дела выяснилось, что коллекторское агентство «Феникс», которому перешло право требования с жительницы Мариинска кредитной задолженности в размере более чем 120 тысяч рублей, обратилось в суд с требованием этого долга с пропущенным сроком исковой давности.

Весной текущего года в Мариинский городской суд Кемеровской области к 55-летней жительнице Мариинска обратилось коллекторское агентство «Феникс» о взыскании долга в размере 126 тысяч рублей, связанного с просроченным кредитным договором.

Как следует из материалов дела, ещё в марте 2016 года жительница Мариинска заключила с одним из коммерческих банков договор о предоставлении кредитной карты. Однако осенью 2017 года женщина внесла последний платёж по договору, после чего перестала выполнять свои обязательства перед банком.

В течение последующих двух лет банк никаких действий по возврату задолженности не предпринимал, а в сентябре 2019 года уступил право требования накопившегося долга московскому коллекторскому агентству, которое лишь по прошествии четырёх лет обратилось за взысканием задолженности в суд.

На рассмотрение дела должница не явилась, но представила в суд заявление с просьбой отказать в удовлетворении заявленных требований в связи с пропуском взыскателем срока исковой давности.

Рассмотрев гражданское дело, суд выяснил, что жительницей Кузбасса действительно были нарушены условия кредитного договора, в связи с чем и образовалась требуемая задолженность. Однако суд установил, что последний платёж по договору женщина внесла в октябре 2017 года, в связи с чем коллекторская компания «Феникс» пропустила трёхлетний срок исковой давности, установленный законом.

В результате суд отказал коллекторскому агентству в удовлетворении исковых требований.

Московская коллекторская компания «Феникс» обжаловать решение суда не стала, согласившись с выводами суда.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

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Мариинск
kuzbassnews.ru
18/11/2024
Общество
Мариинск
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