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На автовокзале города Кемерово транспортные полицейские задержали пассажирку

Полицейские патрульно-постовой службы Кузбасского ЛУ МВД России на автовокзале города Кемерово задержали 40-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств.  В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у женщины два полимерных пакета с веществом, которое, как установила экспертиза, является наркотическим средством синтетического происхождения.    В отношении задержанной следственным отделом Кузбасского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, перевозка и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

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06/02/2025
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